المحجوب يكشف لـ بوابة إفريقيا تطورات الأوضاع في محاور طرابلس

تمكنت قوات الجيش الليبي، اليوم الأحد، من فرض سيطرتها على كوبري الزهراء جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي خالد المحجوب، في تصريح لـ بوابة إفريقيا الإخبارية، أن قوات الجيش الليبي كبدت المجموعات المسلحة خسائر كبيرة، في العتاد والسلاح، حيث تم تدمير عدد 6 آليات مع أسر عدد كبير من عناصر المجموعات المسلحة في المنطقة.

وأضاف المحجوب، أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن غارات جوية على محاور طرابلس، حيث نفذ عمليات استهداف مباشرة بنيران الطيران العمودي، فيما أحرزت القوات تقدمات على الأرض، كما تم استكمال السيطرة على منطقة الساعدية مع هروب المجموعات المسلحة إلى الكريمية وغوط بوساق.

وأكد المحجوب، أن قوات الجيش تمكنت أيضا من دحر محاولة للمجموعات المسلحة للتقدم في محور عين زارة، وإلحاق القوات المعادية خسائر في المعدات والأفراد.

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