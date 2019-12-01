السلطات تعمل على ترحيلهم .. صحيفة أوكرانية : “50” ليبي موجودين بشكل غير شرعي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت صحيفة أوكرانية، عن وجود 50 ليبيا، يمكثون فى أوكرانيا بشكل غير شرعي، متخذين لذهابهم لأوكرانيا ستار “العلاج الطبي”، إلا أنهم عقب وصولهم لم يعثر عليهم فى المؤسسات الطبية التى توجهون إليها.

وبحسب صحيفة “112.international” الأوكرانية، فإن الليبيون وصلوا إلى أوكرانيا للعلاج ، لكن معظمهم مكثوا لفترة أطول، وظل كثير منهم في أوكرانيا في تأخير لمدة ستة أشهر، ولم يظهر بعضهم في المؤسسات الطبية.

وحددت السلطات الأوكرانية أكثر من 50 ليبيا منتهكا للقانون وصلوا إلى أوكرانيا، لغرض العلاج، وتمكنت من كشف 13 منهم فى “كييف”، وتم إبلاغ ممثلو الهجرة التى قررت إعادتهم إلى بلادهم .

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