وفد أممي في زيارة لبلدية مصراتة لبحث هذه الملفات

استقبلت بلدية مصراتة، اليوم الأحد، وفد أممي رفيع المستوى برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الانسانية، يعقوب الحلو، ورافقه ممثلين عن كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الغذاء العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وبعض الخبراء المختصين بمكتب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة، أنه كان في استقبال الوفد بمقر ديوان البلدية أعضاء المجلس البلدي علي أبوستة، وإسماعيل الهاشمي، ومحمد التومي.

وأكد أعضاء المجلس، خلال اللقاء، على التعاون التام بهدف الوصول إلى الاستثمار الأمثل للبرامج المتاحة لدى البعثة، والمنظمات والمؤسسات الدولية، مشيرين إلى أهمية دور البعثة من أجل دعم الاستقرار وتحسين أداء الخدمات في مجال الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والإنسانية، موضحين بعض الملفات التي سبق التعاون فيها، وأوجه التعاون المطلوبة بشكل أكبر.

من جهته أثنى يعقوب، على المجهودات الملموسة لبلدية مصراتة بكل قطاعاتها من أجل تقديم الخدمات الإنسانية لكل قاطني البلدية خاصة من النازحين من جل المدن الليبية، وأن ذلك يحتاج إلى مواكبة لتذليل الصعاب والدعم الملائم بتوفير متطلبات تقديم تلك الاحتياجات.

كما استمع الوفد الأممي، إلى شرح وافي بالاحتياجات والأولويات، حيث أكد الممثل الخاص للأمين العام الرغبة الجادة في دعم البلديات، موجها الدعوة لبلدية مصراتة لحضور الاجتماع الهام الذي ترعاه البعثة، والذي سيتم عقده بطرابلس يوم الثلاثاء القادم، والذي يستهدف عدة وزارات ومؤسسات وبلديات منها بلدية مصراتة، وبما يحقق دور البعثة في دعم المسار الإنساني والتنسيق في ذلك بين الأطراف المعنية من الوزارات، ومؤسسات الدولة، والسلطات المحلية، كما تم الاتفاق على جملة من الملفات التي سيتم العمل عليها في مجالي التعليم والصحة وبما يحسن تقديم الخدمات.

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