أهالي الرجبان يستنكرون توقيع الرئاسي مذكرة التعاون مع تركيا

استنكر أهالي وأعيان مدينة الرجبان، مذكرة التعاون الأمني والاقتصادي التي وقعها الرئيس التركي، رجب أردوغان، مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، واصفين الأخير بفاقد الشرعية.

واعتبر الأهالي والأعيان في بيان لهم، أن المذكرة غير قانونية، لافتقارها لسند وأصل دستوري، داعين مجلس النواب بصفته الجهة التشريعية في البلاد، إلى اتخاذ التدابير اللازمة على وجه السرعة، لإلغاء اتفاق الصخيرات، مطالبين الجامعة العربية والأمم المتحدة باستنكار الأعمال الإجرامية التي لا تهدف إلا لعودة الليبيين إلى عهود الظلام.

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