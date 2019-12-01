مصدر عسكري: في انتظار التعليمات للتقدم باتجاه مراكز العاصمة طرابلس

كشف مصدر عسكري تابع للجيش الليبي، عن تفاصيل العملية الشاملة التي نفذتها قوات الجيش في محاور العاصمة طرابلس وضواحيها.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن مناطق الساعدية والعزيزية وكوبري السواني شهدت عمليات سريعة وتقدم أسرع من قبل الوحدات العسكرية تحت غطاء جوي محكم نفذه سلاح الجو، مما أسفر عن فرض وبسط السيطرة على منطقة الساعدية، ودخول أولي في شوارع متفرقة لمنطقة العزيزية، حيث تتواجد العصابات التشادية والجماعات الإرهابية، كما تم فرض وبسط السيطرة الكاملة على كوبري السواني وما يجاوره من شوارع وأحياء وسط ترحيب الأهالي والهتافات، والتي رفعت المعنويات لأفراد الوحدات”.

وتابع المصدر، “تم أيضا استهداف مواقع ونقاط متفرقة في عدة محاور أسفرت عن تدمير غرفة عمليات ومخزن للذخيرة وتدمير عدد من آليات الثابتة والمتحركة داخل المحاور بالعاصمة طرابلس، والقضاء على أكثر من عنصر إرهابي ومرتزق تشادي والقبض على عدد 17 من تلك الجماعات الإرهابية ومن بينهم جرحى تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وحسب تعليمات “القائد العام”، وبإشراف شخصي منه على سير المعارك تم التقدم وفي انتظار الأوامر والتعليمات للتقدم باتجاه “مراكز العاصمة””.

كما قال المصدر، “لا توجد عملية خفيه، وعلى كل المدن التي تتواجد بها تلك الجماعات الإرهابية، أن تستعد ويبعد سكانها وبالكامل عن مناطق الاشتباكات العسكرية، طرابلس، العزيزية، القربوللي، تاجوراء، الزاوية، غريان، العزيزية، ورشفانة، جنزور، مسلاتة، مصراتة، سرت، وقاعدة بوسته، جميعها مناطق مستهدفة احذروا الاقتراب، والجيش لن يهزم”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا