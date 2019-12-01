«خارجية الموقتة» تنفي تصريح الحويج بشأن التطبيع مع «اسرائيل»

نفت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة أن يكون وزيرها الدكتورة عبد الهادي الحويج أجرى مقابلة صحفية قال فيها إنه يأمل في«أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا تم حل القضية الفلسطينية».

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إنها «تنفي الخبر جملة وتفصيلا»

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يشار إلى أن جريدة «معاريف» الإسرائيلية نشرت تصريحا نسبته إلى الحويج، ورد فيه أنه يأمل في «أن تتمكن ليبيا من إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، إذا تم حل القضية الفلسطينية»، معلنا «الاتفاقات النفطية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا، ودان التدخل التركي في الشأن الليبي، واتفاق التجارة والأسلحة الذي وقعته مع حكومة الوفاق».

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