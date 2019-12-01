إعادة افتتاح مقر مفوضية كشافة بنغازي بعد الصيانة

افتتح بمدينة بنغازي مقر مفوضية الكشافة والمرشدات بنغازي بحلته الجديدة بعد أن تمت أعمال الصيانة به.

وحضر الاحتفالية محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ورئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري، ومفوض عام الكشافة والمرشدات بنغازي ومسؤول الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة في ليبيا وعدد من منتسبي الحركة الكشفية.

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية إن هذا العمل جاء ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار للمدينة مؤكدا على أهمية الحركة الكشفية ودورها في نشر ثقافة العمل التطوعي الإنساني والخيري.

يشار إلى أن مقر مفوضية بنغازي للكشافة والمرشدات يقع في مناطق الاشتباكات التي تعرضت لدمار وأضرار كبيرة بسبب الاشتباكات التي شهدتها المدينة بين قوات الجيش الوطني والجماعات المسلحة بالمدينة.

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