بعد بنغازي محامو أجدابيا ينتخبون نقابتهم

شرع محامو مدينة أجدابيا، بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في النقابة الفرعية للمحاماة بمقر محكمة أجدابيا الإبتدائية

وتأتي الانتخابات الفرعية في أجدابيا بإشراف من منظمة الرقيب للرقابة والتوعية، وتهدف إلى انتخاب رئيس فرع نقابة محامي بنغازي ونائب رئيس فرع نقابة محامي بنغازي وممثل النقابة الفرعية بالنقابة العامة عضو مجلس النقابة الفرعية.

وكانت نقابة محاميي بنغازي قد شرعت، في انتخاباتها الفرعية على مستوى المدينة، وسط حضور فاعل من الحقوقيين والحقوقيات في بنغازي.

وأشار المحامي والمترشح لنائب نقيب المحامين بنغازي، عبدالسلام صبري الشريف، في تصريح لـ218 إلى أن النقابة تمثل البيت الداخلي للمحامين في المدينة، وأن مسألة ترميمها مهمة، إضافة لعملية التمثيل النقابي التي يجب أن تكون قوية لصون العهود.

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