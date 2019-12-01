ورشة عمل حول قدرات وآفاق المكفوفين في بني وليد

أقيمت بمسرح كلية الهندسة الإلكترونية ورشة عمل بعنوان “قدرات وآفاق ذوي الإعاقات البصرية” نظمتها جمعية بني وليد للإعاقات البصرية وبحضور عضو المجلس البلدي ورئيس مفوضية المجتمع المدني بني وليد وفئات من ذوي الإعاقات البصرية وذويهم ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة وأساتذة في مجال علم النفس والاجتماع.

وتطرقت الورشة لعدة جوانب منها الجانب الطبي والجانب التربوي والنفسي والاجتماعي بالإضافة إلى تقديم عروض مرئية مسجلة لبعض فئات ذوي الإعاقات البصرية عرضوا فيها مسيرة حياتهم والى أين وصلوا في الدراسة بجهود شخصية دون دعم من أي جهة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية