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ورشة عمل حول قدرات وآفاق المكفوفين في بني وليد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت بمسرح كلية الهندسة الإلكترونية ورشة عمل بعنوان “قدرات وآفاق ذوي الإعاقات البصرية” نظمتها جمعية بني وليد للإعاقات البصرية وبحضور عضو المجلس البلدي ورئيس مفوضية المجتمع المدني بني وليد وفئات من ذوي الإعاقات البصرية وذويهم ومنظمات المجتمع المدني بالمدينة وأساتذة في مجال علم النفس والاجتماع.

وتطرقت الورشة لعدة جوانب منها الجانب الطبي والجانب التربوي والنفسي والاجتماعي بالإضافة إلى تقديم عروض مرئية مسجلة لبعض فئات ذوي الإعاقات البصرية عرضوا فيها مسيرة حياتهم والى أين وصلوا في الدراسة بجهود شخصية دون دعم من أي جهة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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