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إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء حقل زلطن

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن إعادة تشغيل الوحدة الثانية بمحطة الكهرباء بحقل زلطن للعمل من جديد بعد توقفها لسنتين عن العمل.

وذكرت الشركة أن الوحدة الثانية تعرضت إلى أعطال ميكانيكية تسببت في توقفها بديسمبر 2017 ما دعا إلى الاستعانة بكودار فنية من العاملين بإدارة صيانة الحقــول، وتعاون عدد من الإدارات الأخرى بالشركة لصيانتها، وتمنكوا من إجراء الصيانة وفق الإجراءات المطلوبة وبالتعـــاون مع إدارة المرافـق والشحــن والإدارة الفنيــة وإدارة السلامة.

يذكر أن المحطــة تتكــون من وحدتين (1) و(2) وهي تعمل على تغذية حقل زلطن والحقول المجاورة، بالإضافة إلى خط الضغط العالي الممتد على طول الطريق بين البريقة والحقول بتغذيته في حال حدوث عطل أو قصور في الكهرباء بمحطة كهرباء البريقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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