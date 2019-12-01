عدل الوفاق تبحث صعوبات عمل أمناء الخزائن بالمحاكم والنيابات

عقد وزير العدل المفوض بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء فروع وزارة العدل طرابلس -الزاوية -الخمس -غريان -مصراته، للوقوف على سير العمل والتباحث حول سبل تذليل الصعوبات والمعوقات بالفروع المذكورة، ومن بينها عمل أمناء الخزائن الفرعية بالمحاكم والنيابات وبناء قدراتهم وتأهيلهم للاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر ديوان الوزارة، استعراض مسألة تأخير توريد الإيرادات إلى الخزانة العامة، نتيجة الأحداث التي تشهدها بعض المناطق المتاخمة للعاصمة.

وناقش الوزير خلال الاجتماع مع رئيس فرع وزارة العدل غريان، طلب تفعيل محكمة طبقة الجزئية، ومع رئيس فرع وزارة العدل الخمس مشروع استكمال اشغال الأعمال الجاري تنفيذها بمقر محكمة الخمس.

كما تطرق الاجتماع إلى مسألة تنظيم عمل الفروع وعلاقتها بوزارة العدل، من خلال وضع مشروع تنظيم داخلي لها وذلك لترتيب المسؤوليات المناطة بها.

وخلص الاجتماع إلى جملة من التوجيهات والتعليمات اصدرها وزير العدل، إلى مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة سعيا لتذليل الصعاب التي تعترض عمل السادة رؤساء الفروع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا