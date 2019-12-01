بعد اشتباكات عنيفية استمرت لساعات .. قوات الجيش تعلن سيطرتها على كوبري الزهراء

أخبار ليبيا 24 – متابعات
أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة السيطرة على كوبري الزهراء مساء اليوم الأحد وتراجع قوات الوفاق .
المركز أكد في بيان له على صفحته الرسمية على فيسبوك – وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق، وتدمير عدد 6 آليات، إضافة إلى أسر عدد كبير منهم .
وأضاف أن الطيران العمودي بسلاح الجو الليبي شن غارات استهدفت قوات الوفاق في أغلب محاور القتال، ما حقق تقدم كبير لقوات الجيش .
ولفتت المركز الإعلامي أن قوات الجيش تمكنت من استكمال السيطرة على منطقة الساعدية، وهروب قوات الوفاق إلى منطقة الكريمية وغوط بوساق .
وأِشارت إلى أن قوات الجيش تمكنت من دحر قوات الوفاق في محاولة منها للتقدم في محور عين زارة وإلحاق خسائر في معدات وأفراد القوة المهاجمة.
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