اخبار ليبيا الان

بعد اشتباكات عنيفية استمرت لساعات .. قوات الجيش تعلن سيطرتها على كوبري الزهراء

تم النشر منذُ 22 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة السيطرة على كوبري الزهراء مساء اليوم الأحد وتراجع قوات الوفاق .

المركز أكد في بيان له على صفحته الرسمية على فيسبوك – وقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق، وتدمير عدد 6 آليات، إضافة إلى أسر عدد كبير منهم .

وأضاف أن الطيران العمودي بسلاح الجو الليبي شن غارات استهدفت قوات الوفاق في أغلب محاور  القتال، ما حقق تقدم كبير لقوات الجيش .

ولفتت المركز الإعلامي أن قوات الجيش تمكنت من استكمال السيطرة على منطقة الساعدية، وهروب قوات الوفاق إلى منطقة الكريمية وغوط بوساق .

وأِشارت إلى أن قوات الجيش تمكنت من دحر قوات الوفاق في محاولة منها للتقدم في محور عين زارة وإلحاق خسائر في معدات وأفراد القوة المهاجمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • السحق الدعك مستمر رغم الزواج الشاذ بين الاخوان المثليين بين اردوغان والسراج وباشاغا وسيالة الزبالة فلقد تعودنا على جعجعة فارغة من اردوغان وفى كل مرة يكسب خازوق جديد وهو مستعد ان يبيع الاخوان فى ليبيا ويسلم ماعنده مقابل ان تسمح له مصر واليونان بالتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط بصورة رسمية لا تعرضه لغضب المجتمع الدولى وفرض عقوبات اوربية وهذا ماقلته واحدة من المقربين من اردوغان ان مصر لو انفقت مع تركيا فى قضايا الغاز فان كل المشاكل بين مصر وتركيا ستحل لهذا اقحم اردوغان ترسيم وهمى لحدود بحرية غير موجودة فى الواقع ليساوم بالمشكلة الليبية فى قضايا النفط يتوقف عن دعم الخوان مقابل مشاركة مصر فى الغاز فى البحر المتوسط وهو متعود على الصفقات القذرة ويبيع ابوه من اجل المال وادخل السراج فى صدام مع اوربا وعزلة فوق عزلة

    رد