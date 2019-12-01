أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، رئيس مجلس الوزراء المكلف عبد الرحمن الأحيرش، على مراسم تسليم 20 سيارة مسلحة لكتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة والمتمركزة بمدينة الكفرة.

وأفاد مراسل قناة ليبيا في المدينة بأن مراسم التسليم جرت بحضور وزير التعليم فوزي عبد الرحيم، وآمر الكتيبة عبد الرحمن هاشم.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة قد أشاد بدور كتيبة سبل السلام في تأمين الحدود الليبية مع كل من مصر وتشاد والسودان، مؤكدا على تقديمه كل الدعم لها لتقوم بالدور المنوط بها في أمن الوطن والمواطن.

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