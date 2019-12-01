الوفاق تسلم “لولي” المحكوم بالمؤبد لإيطاليا

عاد الإيطالي جوليو لولي البالغ من العمر 54 عامًا، والمحتجز منذ عام 2017 في طرابلس والذي حكم عليه بالسجن المؤبد في ليبيا بتهم الإرهاب والابتزاز والتزوير والاحتيال وارتكاب عدد من الجرائم، إلى بلاده صباح الأحد، بعد اتفاق لتسليمه بين السلطات الإيطالية وحكومة الوفاق.

وبحسب صحيفة Il resto del carlino الإيطالية فقد صدر بحق لولي والملقب بـ “القرصان المحتال” في إيطاليا أمر حبس احترازي وقعه قاضي التحقيقات الأولية في روما، سينزيا باراسبورو، بناءً على طلب المدعي العام سيرجيو كولايوكو، لشروعه في ارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب الدولي والاتجار بالأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى التحقيقات معه في سلسلة من الجرائم المتعلقة بانهيار وإفلاس شركة Rimini Yacht ، وهي شركة رائدة في المجال البحري.

وأشرف على عودة “لولي” لإيطاليا ليودع في سجن ريجينا كويلي الإيطالي، وكالة المعلومات والأمن الخارجية (AISE) ، حيث تولت التواصل مع حكومة الوفاق في مختلف المراحل.

وقامت مجموعة العمليات الخاصة بالتدابير الوقائية هذا الصباح لمنع حدوث أي خروقات أثناء نقل المتهم. وفقًا لما نقلته صحيفة Il resto del carlino الإيطالية عن عريضة الاتهام الموجهة ضد “لولي”، فإنه قد كان بين قادة مجلس شورى بنغازي.

وعمل “الكابتن كريم” كما كان يسمى خلال وجوده في ليبيا ضمن خفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق، وقد وصل لأول مرة إلى ليبيا عام 2010 على متن سفينة محملة بالمخدرات لتلقي السلطات الليبية القبض عليه وتودعه في السجن، ثم غادر السجن بعد أن فُتحت السجون من قبل سلطات النظام السابق، إبان المواجهات في طرابلس ليلتحق بعد ذلك بعدد من الكتائب المسلحة ويتزوج من امرأة ليبية، ويدعي بأنه ليبي بعد أن تمكن من اتقان اللهجة المحلية بعد إقامته لسنوات في ليبيا.

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