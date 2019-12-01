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بعد الاتفاق التركي.. قيادي بقوات الوفاق يلمح بوصول أسلحة وطائرات أجنبية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن آمر سلاح المدفعية، في القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فرج مصطفى إخليل، قرب وصول شحنة أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيّرة إلى طرابلس .

إخليل، قال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “قريبًا سوف نملك المبادرة من جديد بوصول دعم نوعي، في انتظار رجوع باقي الكوادر التي يتم تدريبها بالخارج، مضيفًا: “ساحة المعركة ستشهد رجوع الطيران الحربي والمُسيّر بكثافة، إضافة إلى قوة بأطقم ليبية .

وأرجع آمر سلاح المدفعية بالوفاق الهزائم التي مُنيت بها العناصر في محاور القتال، إلى أن قوات الجيش التابعة للقيادة العامة بالرجمة كانت مُجهزة ولديها طواقم مدربّة وغرف عمليات حديثة.

واختتم: “الآن بإمكاننا القول إننا تحصلنا على نفس المعدّات، وسبب التأخير هو أن الطرف الأجنبي الذي زوّدنا بالمعدات اشترطنا عليه تدريب كوادر وطنية، الأمر الذي أخد وقتاً طويلاً نوعاً ما، كما حدث مع مدّرعات التايجر”.

وكان إخليل قد تواعد بإبادة مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية بالكامل، وهدد القائد العام خليفة حفتر وأبنائه، ومؤكدا له أن دخول طرابلس سيكون مجرد حلما، وفق قوله.

وواصل تهديداته لحفتر، واصفا إياه بـ”عجوز الرجمة وأنه إمعة لا يساوي قرشا، وأنه يبلغ من العمر 80 عاما ويقترب من الموت”، متوعدا إياه بإبادته هو وأبناءه الذين وصفهم بأوصاف بذيئة وغير أخلاقية.

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  • هذا المهبول مكانه محجوز فى قرقارش ان فلت من السحق والدعك فواضح ان مصاب بلوثة عقلية او محشش او يتعاطى الترامودول فهل وضع المعركة المشتعل حاليا يتحمل الانظار 25 يوم وفى ظل سيطرة جوية كاملة للجيش الوطنى تجعل اى امدادات كعصف مأكول كما حدث فى الجنوب وراينا وصول الجيش الوطنى الى كوبرى الزهراء والسبطرة على الساعدية واى متابع للمعركة يرى ان الجيش الوطنى يعمل بخطة واضحة ومنظمة فبعد تحرير الجنوب بالكامل يحرر الان غرب طرابلس ويقطع الطريق الى تونس وبعدها يضغط على المحاور الوسطى لتكون المعركة الفاصلة فى الشرق عند تاجوراء وعزل طرابلس عن مصراطة تماما وبعدها سينتفض اهل مصراطة ضد الخوان ويسحلوهم فى الشوارع كل هذا قبل ان يصل المدد المزعوم الذى سيغرق فى البحر وتلتهمه الحيتان ياخيبة الخوان

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