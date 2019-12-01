قبرص.. مذكرة التفاهم بين الوفاق وتركيا تنتهك حقوق الدول المشاطئة

جددت السلطات القبرصية، تأكيدها على عدم قانونية مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة القبرصية برودروموس برودرومو، في تصريحات متلفزة، “إن المذكرة تشوه الجغرافيا وتنتهك القانون الدولي وتخلق التوتر في المنطقة، كما أن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا وهذا انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانين البحار التابعة للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن هذه المذكرة ليس لها أي أثر قانوني، وأن الرئيس القبرصي وحكومته ينسقان بشكل كامل مع الدول الأخرى، من بينها مصرـ وأن الحكومة القبرصية ستحمي الحقوق المشروعة للدول المجاورة، منها اليونان ومصر.

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