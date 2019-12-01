«مكافحة الظواهر السلبية» يطالب أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة

طالب جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة، أصحاب المحال التجارية بكافة نشاطاتها المختلفة في بنغازي، بالإسراع في تركيب منظومات كاميرات مراقبة أمام محالهم في مدة أقصاها 10 أيام..

وأكد الجهاز، في بيان اليوم، أن القرار يأتي مع كثرة الجرائم والاعتداءات علي ممتلكات المواطنين، «مما وصلنا من شكاوي عدة، وحرصآ منا علي ممتلكاتكم ومحالكم التجارية وضبط الشارع العام من المخربين والمجرمين»..

وشدد الجهاز على أن من «يخالف هذا القرار يعرض نفسه للمساءلة القانونية وإغلاق المحل الخاص به».

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