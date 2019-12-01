سعيد: مؤتمر برلين محاولة جديدة لتعميق الأزمة الليبية

رأى المتحدث باسم الحركة الوطنية الشعبية الليبية ناصر سعيد، أن مؤتمر برلين لن يكون الا محاولة جديدة لتعميق العبث بالأزمة الليبية.

وقال سعيد، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “المؤتمرات الدولية تعقد لتبادل المصالح وتتظاهر بالمحافظة على الأمن السلم العالمي، ومؤتمر برلين لن يكون الا محاولة جديدة لتعميق العبث بالأزمة الليبية بما يخدم مصالح ومخططات الأطراف التي ساهمت وتساهم في عدم الاستقرار بليبيا، والتلويح بمخارج سياسية وإيقاف إطلاق النار والعودة للحوار مع “الارهابيين وحكومة الوصاية” لن يكسر إرادة الليبيين في المقاومة ولن يوقف جهود القوات المسلحة في تطهير ليبي”، بحسب تعبيره.

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