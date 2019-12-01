المعداني يتابع ملف أصحاب المساكن المتضررة بسرت

عقد المجلس البلدي سرت، اليوم الأحد، اجتماعه برئاسة عميد البلدية مختار المعدانى، وبحضور عدد من الأعضاء، لمتابعة ملف التعويضات المالية للمواطنين أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة بسرت.

وقال الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت محمد الاميل، إن المجلس استعرض خلال اجتماعه مذكرات مقدمة من أعضاء المجلس بشأن نتائج أعمال لجنة حصر العشوائيات والمخالفات واللوحات الاعلانية بسرت، وفقا لقرار عميد البلدية رقم 105 لسنة 2019، ومذكرة اخرى تتعلق باللقاء المجتمعي النسائي، ومذكرة بشأن تحسين الخدمات بديوان البلدية.

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