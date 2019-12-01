قنونو: لم نبدأ المعركة لكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها

كشف المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن طيران تابع للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر شن، اليوم الأحد، غارات استهدفت حياً سكنياً بمنطقة السواني، ما أدى إلى وقوع ضحايا من بينهم سيدة وطفل وأكثر من 10 جرحى.

وقال قنونو، في الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب، “إن ما وصفه بـ “طيران حفتر” شن أيضا غارتان على كوبري الزهراء والسواني، وأحدث أضرارا بالبنية التحتية، كما قصف الطيران منطقة جنزور، إضافة إلى استهداف مواقع مدنية في مدينة سرت”، بحسب وصفه.

وأوضح قنونو، أن قوات الوفاق قامت بتدمير غرفة عمليات تابعة للجيش في منطقة قصر بن غشير، قائلا “نذكر بأننا لم نبدأ المعركة، لكننا من سيحدد مكان وزمان نهايتها”، بحسب تعبيره.

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