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بالأسماء..الطب الميداني يكشف حصيلة قتلى وجرحى قصف السواني

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مركز الطب الميداني والدعم بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى من الأطفال، خلال قصف طيران حربي على منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس. 

وقال الناطق الرسمي لمركز الطب الميداني والدعم دكتور مالك مرسيط، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “بعد ورود بلاغ عن قصف طيران حربي بمنطقة السواني الذي تسبب في استشهاد ثلاثة أطفال، وإصابة طفل رابع بإصابات بليغة، هرعت سيارات الاسعاف التابعة للمستشفى الميداني السواني التابع لمركز الطب الميداني والدعم إلى المنطقة القريبة من كوبري السواني لإسعاف الطفل محمد جمال يوسف حلمي العمر 9 سنوات والذي فارق الحياة على الفور، وانتشال جثة الطفلة محبة عياد ادم العمر 4 سنوات، كما تم انشال جثة طفل لم يتسنى لنا معرفة هويته، وتم اسعاف الطفل يوسف جمال يوسف حلمي العمر 10 سنوات، الذي تعرض لإصابات بليغة على المستوى العلوي للأرجل وشظايا في البطن والظهر، وتم نقله الى مستشفى شارع الزاوية لتلقي العلاج اللازم، كما تسبب القصف بإصابة عدة منازل وسيارات المواطنين القاطنين بالقرب من كوبري السواني”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لما الاخوان كلاب النار يهزموا فى محاور القتال يلجأوا للاساليب القذرة فى ضرب المدنيين لتشويه صورة الجيش الذى يستخدم الاسلحة بدقة بينما المليشات تستخدم الرماية العشوائية كما ذكر صحفيون فى جبهات القتال رافقوا المليشيات وراينا فى مظاهرات الخوان بمصر احد الخوان يطلق النار من مسدسه على راس احد المتظاهرين معه ليتهم الامن بقتله فهم يعشقون سفك الدماء وخرج احد الخوان على قناة الجزيرة الحقيرة يعترف بانه فة موقعة الجمل قتلوا عشرة واتضح ان العاشر طلع اخوانى منهم

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