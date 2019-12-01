بالأسماء..الطب الميداني يكشف حصيلة قتلى وجرحى قصف السواني

أعلن مركز الطب الميداني والدعم بالعاصمة طرابلس، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى من الأطفال، خلال قصف طيران حربي على منطقة السواني جنوب العاصمة طرابلس.

وقال الناطق الرسمي لمركز الطب الميداني والدعم دكتور مالك مرسيط، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “بعد ورود بلاغ عن قصف طيران حربي بمنطقة السواني الذي تسبب في استشهاد ثلاثة أطفال، وإصابة طفل رابع بإصابات بليغة، هرعت سيارات الاسعاف التابعة للمستشفى الميداني السواني التابع لمركز الطب الميداني والدعم إلى المنطقة القريبة من كوبري السواني لإسعاف الطفل محمد جمال يوسف حلمي العمر 9 سنوات والذي فارق الحياة على الفور، وانتشال جثة الطفلة محبة عياد ادم العمر 4 سنوات، كما تم انشال جثة طفل لم يتسنى لنا معرفة هويته، وتم اسعاف الطفل يوسف جمال يوسف حلمي العمر 10 سنوات، الذي تعرض لإصابات بليغة على المستوى العلوي للأرجل وشظايا في البطن والظهر، وتم نقله الى مستشفى شارع الزاوية لتلقي العلاج اللازم، كما تسبب القصف بإصابة عدة منازل وسيارات المواطنين القاطنين بالقرب من كوبري السواني”.

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