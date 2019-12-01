دورة إعلامية تناقش أخلاقيات وأساسيات الصحافة في بنغازي

أعلنت النقابة العامة للصحفيين والإعلاميين الليبيين صباح أمس السبت، عن إطلاق دورة إعلامية بعنوان، أخلاقيات وأساسيات الصحافة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته بمركز المتفوقين والموهوبين في بنغازي، بحضور نقيب الإعلاميين، عون الهواري، وعدد من الشخصيات المعنية.

الدورة التي تنطلق اليوم الأحد وتتواصل لـ10 أيام، تشتمل على عدة محاور، منها أساسيات الصحافة، والمهنية وكيفية صناعة الصحفي الشامل، إضافة إلى صحافة الموبايل، والصحافة الاستقصائية وغيرها، وذلك تحت رعاية النقابة العامة للإعلاميين والصحفيين، ومنظمة العقول الشابة، ومنظمة الأبحاث والدراسات الإعلامية، واللجنة الوطنية لرعاية الموهوبين، وبلدية بنغازي، بالشراكة مع المركز العربي للأبحاث وعلوم الصحافة والإعلام بتونس.

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