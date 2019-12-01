لجنة تقييم المستشفيات التعليمية تتفقد مستشفى الثورة

أجرت لجنة تقييم المستشفيات التعليمية، التابعة للمجلس الليبي للتخصصات الطبية أمس، زيارة تفقدية لمستشفى الثورة التعليمي بمدينة البيضاء، وذلك بغرض إعادة تقييم المستشفى ومعاينة كافة أقسامه.

الزيارة التفقدية تم خلالها الاطلاع على غرف الإيواء والعمليات والعناية، والإسعاف والطوارئ، والتي دخل بعضها في صيانة كاملة بمراحلها الأخيرة.

هذا ورافق اللجنة خلال الزيارة مدير عام المستشفى، ورؤساء الأقسام الذين بدورهم قدموا شرحا وافيا حول طبيعة العمل اليومي بالمستشفى، والطاقة الاستيعابية به، وأوضاع الأطباء المناوبين والمساعدين، إلى جانب شرح كافة التفاصيل التي تعنى بالعمل داخل الأقسام.

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