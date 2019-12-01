قنونو: ضحايا من بينهم سيدة وطفل و10 جرحى في قصف على السواني

اتهم الناطق باسم قوات الجيش التابعة لحكومة لوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، «طيرانا إماراتيا مسيرا داعما لقوات القيادة العامة»، بشن غارات استهدفت حياً سكنياً بمنطقة السواني، ما «أدى لوقوع ضحايا من بينهم سيدة وطفل وأكثر من 10 جرحى».

وتابع قنونو، في الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب اليوم، أن غارتين مماثلتين تعرض لهما كوبري الزهراء.

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ولفت إلى أن قواته دمرت مدرعة «تايقر» إماراتية وسيارة مسلحة حاولت التسلل باتجاه الساعدية، «وتشتت الرتل ولاذ بالفرار».

وبحسب قنونو، فإن «طيرانا مسيرا إماراتيا طال اليوم مواقع مدنية في مدينة سرت»، لافتا إلى أن قواته تمكنت أمس من تدمير «غرفة عمليات للعصابات متعددة الجنسيات في قصر بن غشير».

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