مصر واليونان يعلنان عدم شرعية السراج في توقيع اتفاق الحدود البحرية مع تركيا

القاهرة-العنوان

أعلنت مصر واليونان عدم شرعية فائز السراج للقيام بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة باتفاق الصخيرات.

جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الأحد بالقاهرة، بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني “نيكوس دندياس”.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ذكر أن وزيري الخارجية توافقا على عدم شرعية قيام “السراج” بالتوقيع على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات.

كما تم خلال اللقاء استعراض التدخل التركي السلبي في الشأن الليبي بما يتعارض مع مجمل جهود التسوية السياسية في ليبيا.

وانتقدت وزارة الخارجية القبرصية، الجمعة الماضية، اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين الحكومتين التركية والوفاق باعتباره انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويتجاهل الحقوق القانونية لدول شرق البحر المتوسط الأخرى.

وكان اتفاق ترسيم الحدود الموقع بين الوفاق وتركيا يوم الأربعاء في إسطنبول قد ووجه باعتراضات شديدة من قبل مجلس النواب والحكومة المؤقتة، كما لاقى استنكارًا من قبل كل من اليونان ومصر.