سلامة يرجح اجتماعا لأطراف الأزمة الليبية خلال النصف الأول من يناير في جنيف

رجح مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة اجتماع أطراف الأزمة في ليبيا خلال النصف الأول من يناير المقبل بمدينة جنيف السويسرية، مشيرا إلى أن المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده خلال الأيام المقبلة في العاصمة الألمانية برلين يهدف لإعطاء «تغطية دولية لاتفاق محتمل بين الأطراف الليبيين».

كما توقع سلامة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أول أمس الجمعة أن ينعقد مؤتمر برلين مطلع العام المقبل، وزيادة عدد الدول المشاركة فيه رغم انطلاق الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر منذ أكثر من شهرين بمشاركة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وكل من مصر والإمارات وتركيا وإيطاليا إلى جانب ألمانيا البلد المضيف.

وقال المبعوث الأممي إن الطريق إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين «لا يزال مليئا بالعقبات والتعقيدات»، منوها إلى أن المؤتمر سيعقبه اجتماع بين أطراف الأزمة الليبية «على الأرجح خلال النصف الأول من يناير» في جنيف.

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واستضاف مركز الحوار الإنساني في جنيف خلال الشهر الماضي اجتماعين شارك فيهما عدد من الشخصيات الليبية لمناقشة عدد من القضايا المحلية وبحث سبل إمكانية استئناف العملية السياسية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشارك مركز الحوار الإنساني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال الاجتماعات التحضيرية للمتلقى الوطني الليبي الذي كان مقررا عقده منتصف ابريل الماضي قبل انطلاق الحرب في طرابلس بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني والقوات التابعة للقيادة العامة.

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