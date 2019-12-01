تكدس الشاحنات الليبية في منفذ امساعد

يعاني سائقو الشاحنات الليبية من طول الانتظار في منفذ امساعد الحدودي مع مصر.

ووفقا للسائقين فإن فترة انتظارهم على المنفذ لإتمام الإجراءات والعبور من المنفذ قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أيام، يضطرون خلالها للمبيت في شاحناتهم دون توفر المرافق الخدمية المناسبة وعرضة للظروف الجوية والغبار والأتربة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء.

فيما وصل تكدس الشاحنات قرب المعبر في انتظار إنهاء الإجراءات لأكثر من 2500 شاحنة.

يشار إلى أن منفذ امساعد الحدودي يعد أحد أبرز المنافذ التي يتم توريد السلع والبضائع من خلالها للسوق الليبي ويعد شريانا رئيسيا للتجارة في الأجزاء الشرقية من ليبيا.

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