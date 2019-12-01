بعد فضيحته في ليبيا.. رئيس وزراء مالطا يستعد للاستقالته

اجتمع نواب حزب العمال الحاكم في مالطا للتوافق حول قرار بخصوص مستقبل رئيس الوزراء جوزيف موسكات في ظل الأزمة التي أثارها التحقيق حول احتمال تورطه بقضية مقتل الصحفية المالطية دافني جاليتسيا التي كشفت قضايا فساد متعلقة بليبيا

وتزايدت الضغوطات على موسكات من داخل الحزب وخارجه، بعد اعترافات ومزاعم من رجل الأعمال يورجن فينيش المتورط بحادثة الاغتيال بأنه كان على صلة بوزراء ومسؤولين كبار.

ونوهت وسائل إعلام محلية ومسؤولون في الحكومة مقربون من موسكات باستعداده لإعلان استقالته لكنه يحاول البقاء في المنصب لحين اختيار خليفة له.

وكانت الصحفية المالطية دافني جاليتسيا قد فضحت في تقرير لها اعتمد على أوراق بنما، تورط مسؤولين كبار في عمليات فساد كبيرة تتضمن تهريب وقود من ليبيا وحصولهم على قيمة فواتير علاج لجرحى ليبيين في مراكز طبية ومستشفيات غير موجودة أساسا، وقد دعت أسرتها رئيس الوزراء إلى الاستقالة.

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