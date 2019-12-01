منطقة العجمية.. آثار منسية (صور)

مازالت بعض المعالم الأثرية في ليبيا مهملة بشكل كبير ولعلها لم تجد من يهتم بها ولا سيما التي لم تصل إليها مصلحة الآثار الليبية.

وصلت كاميرا 218 إلى منطقة العجمية الواقعة بالقرب من الحدود الليبية التونسية والتابعة لبلدية باطن الجبل لتتجول بين المحال التجارية القديمة والمعروفة بسوق قصر العجمية، وكان أهالي العجمية الصيعان قديما يقطنون هذه البلدة الصغيرة حيث تم بناء هذه المحال القديمة بالحجارة والجبس وكانت مكان تسوق قديم، ويوجد أيضا مخبز بدائي كان يعمل بالغاز ليبيع للمواطنين إبان الستينات أو ماقبلها، كما كانت هناك فصول مدرسية قديمة وهي عبارة عن مبان قديمة على شكل فصل لكل حجرة ومن ثم تغيرت وتم بناء مدرسة في الثمانينات.

وتعتمد بلدة العجمية اعتمادا كليا على التجارة وبيع المواد والسلع الغذائية في تلك الحقبة من الزمن، غير أن البلدة الحدودية مع تونس، يشتهر أهلها بتربية الأغنام التي تعد موردا مهما، بالإضافة إلى التبادل التجاري بين ليبيا وتونس وكان التونسيون يزورون هذا السوق ليشتروا حاجياتهم في بعض الأحيان قديما.

ولم تصل فرق استكشافية لمصلحة الآثار الليبية في كامل التراب الليبي لمثل هذه المواقع الأثرية حتى يتم الاعتناء بها وترميم المباني الأثرية والتي قد تكون مزارا للسياح على مر السنين وسط مطالبات أهاليها باكتشافها وإدراجها رسميا في قوائم التراث والآثار الليبية.

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