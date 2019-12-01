النيران تأتي على محل “رابش” في بدر

اندلع حريق في محل لبيع خردة السيارات ببدر ومع قلة الإمكانيات في قسم المطافي بالمنطقة كافح ملاك المكان لإطفائها مع جيرانهم ماكلفهم احتراق المحل بكامل السيارات الخردة الموجودة فيه.

هو حريق في محل لبيع خردة السيارات في بدر ونشب الحريق بعد محاولة القائمين على المكان التخلص من القمامة الموجودة عبر إشعال النيران فيها فما كان إلا أن اجتاحت المكان بالكامل.

وتكاتفت جهود ملاك المحل وجيرانهم بعد فقدان الأمل في منقذ من قسم الطوارئ لإخماد الحريق بسبب تعطل سيارة الإطفاء بتيجي وبدر أيضا وما من إمكانيات لدى هيئة السلامة الوطنية بالمنطقة.

ومع نقص الإمكانيات وبالمجهودات المحدودة يرى المواطنون أن ناقوس الخطر قد دق في مدينتهم فحوادث التماس الكهربائي واردة، ونشوب الحرائق أيضا ولكن مع فقدان وسائل السلامة تبقى نداءات الاستغاثة قائمة على أمل الالتفاتة.

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