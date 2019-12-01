تسييري مرزق يجدد دعمه للجيش لحماية المدينة

استنكر المجلس التسييري لبلدية مرزق الهجوم الأخير على المدينة ومحاولة السيطرة على حقل الفيل النفطي واصفا إياه بالفاشل.

وأشار المجلس في بيانه أن من قام بالهجوم كانوا بقايا العصابات التشادية وحلفاءهم وحاضنتهم الاجتماعية محاولين السيطرة على الحقل الذي يعتبر قوت كل الليبيين.

وجدد البيان دعم المجلس التسييري لبلدية مرزق لقوات الجيش الوطني والقوات الموجودة في الجنوب الليبية بآمرة اللواء بلقاسم الآبعج آملين أن تتمكن قوات الجيش في تأمين المنطقة، وإعادة مدينة مرزق إلى حضن الوطن وتأمين أهاليها حسب وصف البيان .

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