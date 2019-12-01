اخبار ليبيا الان

تسييري مرزق يجدد دعمه للجيش لحماية المدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكر المجلس التسييري لبلدية مرزق الهجوم الأخير على المدينة ومحاولة السيطرة على حقل الفيل النفطي واصفا إياه بالفاشل.

وأشار المجلس في بيانه أن من قام بالهجوم كانوا بقايا العصابات التشادية وحلفاءهم وحاضنتهم الاجتماعية محاولين السيطرة على الحقل الذي يعتبر قوت كل الليبيين.

وجدد البيان دعم المجلس التسييري لبلدية مرزق لقوات الجيش الوطني والقوات الموجودة في الجنوب الليبية بآمرة اللواء بلقاسم الآبعج آملين أن تتمكن قوات الجيش في تأمين المنطقة، وإعادة مدينة مرزق إلى حضن الوطن وتأمين أهاليها حسب وصف البيان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك