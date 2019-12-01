العوامي : مانسب للحويج غير صحيح وهذا موقفه من القضية الفلسطينية ‎

نفى مدير مكتب الإدارة العربية بديوان وزارة الخارجية بنغازي بالحكومة المؤقتة على العوامي لبوابة افريقيا الاخبارية ما نسب لوزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج من تصريحات لصحيفة اسرائيلية تدعو الى التطبيع مع اسرائيل .

وقال العوامي منوها الى تصريحات سابقة للحويج ان الوزير ومنذ يومين ادلى بحديث لوسائل الاعلام طالب فيه بدعم القضية الفلسطينية والوقوف مع الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الإحتلال الإسرائيلي وعلق العوامي قائلا “كيف للوزير أن يطالب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل وهو يدافع ويدعم القضية الفلسطينية وينبذ الإرهاب بكل أشكاله أينما حل في الأرض العربية بالكامل “

وكانت وزارة الخارجية قد اصدرت بيانا اليوم ردت فيه بالنفى على مازعم فيه إجراء صحيفة اسرائيلية مقابلة مع الدكتور عبد الهادي الحويج ادعت فيه قول الوزير انه يأمل في إقامة علاقات طبيعية مع ” إسرائيل ”

وارجع البيان وفق نصه هذه الادعائات الى محاولة يائسة من حكومة الوفاق غير الدستورية و المليشيات المتطرفة الداعمة لها، لتأليب الرأي العام على ما تحققه الوزارة والحكومة الليبية المؤقتة من خطوات ايجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي في التخلص من هذه الحكومة المرفوضة شعبيا وبرلمانيا ومؤخراً رفضاً دولياً قاطعاً لما تقوم به حكومة السراج من محاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراعاً إقليمي لطالما حافظت ليبيا على استقراره.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا