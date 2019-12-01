الرئاسة التركية عن إتفاقهم البحري مع السراج : فتح الطريق أمامنا

ليبيا – قال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، الأحد، إن الاتفاقية التي أبرمتها بلاده مع ما أسماها ” الحكومة الشرعية الليبية ” فتحت طريق أمام تركيا في إشارة منه لمساحات جديدة في المتوسط تُتهم بلاده بالسعي إلى التلصص فيها على أحواض غاز لاتملكها ما أثار حفيظة اليونان .

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أوقطاي خلال فعالية بولاية يوزغات وسط البلاد ، وفقًا لما نقلت عنه وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء .

وأشار أوقطاي إلى أن تركيا أبرمت ما أسماها ” الاتفاقية مع ليبيا ” في محاولة قوى دولية قال أنها سعت لحشر تركيا في الزاوية فيما يتعلق بشرقي البحر المتوسط ، في إشارة منه لمنابع الغاز التي تتصارع عليها بلاده مع دول أخرى فيما لا يوجد لليبيا ناقة أو جمل في تلك المنابع .

وأضاف ان أن تركيا أبرمت مع ليبيا اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة وتابع : ” الاتفاقية التي أبرمناها مع الحكومة الليبية الشرعية، فتحت الطريق أمام تركيا في المنطقة الممتدة من تركيا إلى ليبيا، وسنكون شاهدين على نتائج ذلك سوية”.

ويأتي هذا في ظل رفض عدة قوى محلية وإقليمية ودولية لهذا الإتفاق الذي يمنح تركيا حق التمدد في شرق المتوسط دون أي نتائج أو فائدة تذكر لليبيا التي لاتمتلك أي حصة في أحواض الغاز شرق المتوسط علاوة على عدم شرعية التوقيع من طرف السراج كونه لايملك هذا الحق وفقًا للإتفاق السياسي ، وهو ما أكدته كل من مصر واليونان صاحبة الحصة في ذلك الغاز ببيان أصدرته اليوم .

المرصد – متابعات

المصدر : الأناضول

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