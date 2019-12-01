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افتتاح مكاتب جديدة لشركة ليبيانا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة ليبيانا للهاتف المحمول عن نيتها فتح مكاتب جديدة لها بالمنطقة الغربية وبدأت من رقدالين .

وتسعى الشركة للتوسع من خلال فتح مكاتب ونقاط بيع جديدة لها في المنطقة الغربية بعد أن تعاونت الشركة مع المجالس المحلية للمدن بالمنطقة لتسهيل فتح المكاتب وتوفير خدمات الشركة وتقوية أجهزتها لتوفير خدمة مناسبة للمواطن.

ومن المقرر أن تنطلق الشركة بعد رقدالين إلى زلطن لفتح مكاتب جديدة على أن تستمر في عدد من المدن والمناطق الغربية لتغطي كامل ربوع ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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