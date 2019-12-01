افتتاح مكاتب جديدة لشركة ليبيانا

كشفت شركة ليبيانا للهاتف المحمول عن نيتها فتح مكاتب جديدة لها بالمنطقة الغربية وبدأت من رقدالين .

وتسعى الشركة للتوسع من خلال فتح مكاتب ونقاط بيع جديدة لها في المنطقة الغربية بعد أن تعاونت الشركة مع المجالس المحلية للمدن بالمنطقة لتسهيل فتح المكاتب وتوفير خدمات الشركة وتقوية أجهزتها لتوفير خدمة مناسبة للمواطن.

ومن المقرر أن تنطلق الشركة بعد رقدالين إلى زلطن لفتح مكاتب جديدة على أن تستمر في عدد من المدن والمناطق الغربية لتغطي كامل ربوع ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية