تفعيل البوابة الجنوبية لمدينة جالو

فعلت مديرية أمن جالو البوابة الجنوبية، بعد قرار وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة بشأن منع الشاحنات من السير على الطريق العام بعد الساعة 6 مساء، لكونها تعد من أهم النقاط الأمنية وممرا رئيسيا لكافة القاصدين المناطق الجنوبية والدول الأفريقية المجاورة.

وأشرفت المديرية على تكليف قسم النجدة والانضباط ومكتب الاستخبارات العسكرية الواحات والأمن الداخلي والسرية الرابعة مشاة لضبط الحركة المرورية في البوابة الجنوبية.

وكان وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف قد أصدر قرارا يقضي بمنع سير المركبات الآلية “الشاحنات” من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحا على الطريق الرابط ما بين بلديتي أجدابيا والكفرة فيما عدا الشاحنات الخاصة بنقل الوقود إلى محطة السرير الكهربائية.

وطالب بوشناف في قراره أقسام المرور التابعة لمديريات أمن كل من أجدابيا وأوجلة وجالو واجخرة والكفرة بتكليف دوريات مرورية لتنفيذ القرار واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

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