مطالب بإطلاق سراح المحتجزين من صبراتة وصرمان

نظمت مجموعة من النساء من مدينتي صرمان وصبراتة وقفة احتجاجية بساحة الحرية صبراتة للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين من أفراد الكتيبة 107 بالجيش الوطني

وطالبن النساء المجتمعات من الأمهات والأخوات وزوجات المحتجزين منذ أكثر من 8 أشهر بمدينة الزاوية بالإفراج عن أبنائهن من أفراد الكتيبة 107 للجيش الوطني كما جرى المدة الماضية من عملية إفراج واستبدال بين قوات الجيش وقوات الوفاق.

يشار إلى أن المذكورين تم احتجازهم منذ الرابع من أبريل الماضي أثناء دخولهم لمدينة طرابلس ببوابة السبعة والعشرين بمنطقة ورشفانة وعددهم 128 شخصا من مختلف مدن المنطقة الغربية.

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