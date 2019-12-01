القوات المسلحة تسيطر على كوبري الزهراء

طرابلس-العنوان

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الأحد إن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على كوبري الزهراء جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وذكر المركز، أن القوات المسلحة كبدت المجموعات المسلحة خسائر كبيرة من بينها تدمير ست آليات بطواقمها مع أسر عدد كبير منهم.

وأفاد المركز، أن سلاح الجو شن غارات جوية على المحاور بنيران الطيران العمودي، مع وجود تقدم على الأرض واستكمال السيطرة على منطقة الساعدية.

وأشار المركز، إلى هروب المجموعات المسلحة إلى الكريمية وغوط بوساق، قبل السيطرة على كوبري الزهراء.

وأكد، أن القوات المسلحة أفشلت محاولة المجموعات المسلحة لإحراز تقدم في عين زارة، مشيرًا أن القوات المسلحة ألحقت خسائر في معدات وأفراد القوة المهاجمة.