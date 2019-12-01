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القوات المسلحة تسيطر على كوبري الزهراء

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الأحد إن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على كوبري الزهراء جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وذكر المركز، أن القوات المسلحة كبدت المجموعات المسلحة خسائر كبيرة من بينها تدمير ست آليات بطواقمها مع أسر عدد كبير منهم.

وأفاد المركز، أن سلاح الجو شن غارات جوية على المحاور بنيران الطيران العمودي، مع وجود تقدم على الأرض واستكمال السيطرة على منطقة الساعدية.

وأشار المركز، إلى هروب المجموعات المسلحة إلى الكريمية وغوط بوساق، قبل السيطرة على كوبري الزهراء.

وأكد، أن القوات المسلحة أفشلت محاولة المجموعات المسلحة لإحراز تقدم في عين زارة، مشيرًا أن القوات المسلحة ألحقت خسائر في معدات وأفراد القوة المهاجمة.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • المضحك ان اردوغان يستغل غباوة السراج وطلبه النجدة للحصول على ورقة يساوم بها فى قضايا اخرى للحصول على الغاز وهو مستعد لبيع السراج والخوان ان لزم الامر اذا استطاع ان يصل لاتفاق مع مصر واليونان فى مجال الغاز ومشكلة قبرص فهو من باع حلب ومقاتليها بل سلم احد شباب الاخوان لمصر وهو لا يعنيه سوا المال ويتوهم الخوان انه سيرسل البوارج والطائرات لحمايتهم وكأنه شمشون ولكنه اجبن من ذلك ولا قبل له بالدخول فى حرب اقليمية على ارض ليبيا لا يتحمل عواقبها واعداؤه فى الداخل يتربصون به

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