العالم يؤكد سلامة زوجته بعد تعرضهم لـ “رصاص طائش”

قال الشاعر سالم مصطفى العالم أن زوجته بخير، مضيفا أنها تتلقى العناية بمستشفى الخضراء بطرابلس وذلك بعد إجراء عملية لإزالة الإطلاقة التي تعرضت لها.

وقال العالم أن الإصابة حدثت نتيجة رصاصة “طائشة” اخترقت جسدها خلال مرورهم بمنطقة اشتباكات خطرة، مؤكدا تعرض سيارة أخرى للاستهداف أثناء مرورها في نفس المكان، فيما نجا العالم وابنته اللذان كانا في السيارة ساعة وقوع الحادثة.

يشار إلى أن الاشتباكات التي تدور رحاها على تخوم طرابلس أوقعت عددا من القتلى والمصابين في صفوف المدنيين كما تسببت في نزوح العائلات من بيوتهم لتفادي التعرض للنيران ولتجنب الإقامة في مرمى النيران.

يشار إلى أن الشاعر سالم مصطفى حسين العالم عاش بمدينة بنغازي وتلقى بها تعليمه الأول، حتى الجامعي ليتخرج أولاً على دفعته في العام 1991 من جامعة قاريونس في قسم العلوم السياسية.

وبدأ منذ عام 1987 بكتابة الشعر والأغنية وله إصدارات في مجال الشعر منها: أنا والليل خوت، خريف الريح، محكيات، ابتسمي، على جوك.

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