“بلدي سرت” يتابع ملف التعويضات

عقد مجلس بلدية سرت اجتماعه الخامس الذي خصصه لمتابعة ملفات التعويضات المالية و”الشهداء” والمفقودين بسرت، برئاسة عميد البلدية مختار المعدانى وبحضور عدد من الأعضاء وعضوى مجلس الشورى بسرت وأمين سر المجلس البلدى .

وقال الناطق الرسمى للمجلس البلدى سرت محمد الأميل فى تصريح صحفى اليوم إن الاجتماع خصص لمتابعة ملف التعويضات المالية للمواطنيين أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة بسرت في عامي 2011 و 2016 والتأكيد على تسريع وتيرة صرفها بشكل عاجل من الحكومة للرفع من معاناة المواطنين.

كما ناقش المجلس ملف أسر “الشهداء والمفقودين” والإجراءات المتخذة بشأنهم، كما استعرض المجلس مذكرات مقدمة من أعضاء المجلس منها نتائج أعمال لجنة حصر العشوائيات والمخالفات واللوحات الإعلانية ومذكرة أخرى تتعلق باللقاء المجتمعى النسائى ومذكرة حول إنشاء مركز نسائى ومذكرة بشأن تحسين الخدمات بديوان البلدية وملف الباحثين عن العمل وإقامة سوق لموقع بديل لنشاط بيع المواشى والأعلاف .

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