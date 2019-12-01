الجيش يرسل قوة اقتحام إلى طرابلس

أخبار ليبيا24

أرسل الجيش الوطني قوة اقتحام لتعزيز قواته في محاور طرابلس بعد تلقيها تدريبات عالية وتجهيزها بالإمكانيات.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، يوم الأحد، إن الجيش حرّك قوة اقتحام تابعة للكتيبة 166 وذلك بعد تجهيزها وتلقيها التدريبات على أعلى مستوى لرفع كفاءتها.

وأضافت، أن قوة الاقتحام ستشارك في عملية تحرير طرابلس، لما تمتلكه من خبرة كبيرة في حرب الشوارع، حيث سبق لها وأن قاتلت في حرب تحرير درنة والجنوب ونجحت في كافة المهام الموكلة إليها.

وكان المركز الإعلامي لغرفة أعلن عمليات الكرامة التابع للقيادة العامة، قد أعلن يوم الأحد السيطرة على كوبري الزهراء وسط تراجع قوات الوفاق.

وأكد المركز، أن قوات الجيش أوقعت خسائر كبيرة في صفوف قوات الوفاق ومكنت من تدمير عدد 6 آليات، إضافة إلى أسر عدد كبير منهم.

وأشار المركز، إلى أن الطيران العمودي بسلاح الجو الليبي، شن غارات استهدفت قوات الوفاق في أغلب محاور القتال، ما حقق تقدما كبيرا لقوات الجيش.

ولفت المركز الإعلامي، إلى أن قوات الجيش تمكنت من استكمال السيطرة على منطقة الساعدية، وهروب قوات الوفاق إلى منطقة الكريمية وغوط بوساق، مشيرًا إلى تمكن الجيش من دحر قوات الوفاق بعد محاولتها التقدم في محور عين زارة، وإلحاق خسائر في معدات وأفراد القوة المهاجمة.

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