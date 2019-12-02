طقس ليبيا.. توقعات الحالة الجوية ليومي الأثنين والثلاثاء

توقع خبراء الارصاد في تقرير صادر عن حالة الطقس في ليبيا ليومي الاثنين والثلاثاء أن تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب بكافة مناطق البلاد، مع أحتمال ظهور الضباب صباح الاثنين بمناطق الجبل الأخضر وشمال البطنان.

وبحسب التقرير فإنه يبدأ نشاط الرياح الجنوبية الشرقية هذه الليلة بشكل ملحوظ على مناطق الجبل الغربي وغدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الغبار ، وتشمل نهار الغد مناطق الشمال الغربي والجفره والقريات والشويرف ومناطق غرب الخليج.

ووفقا للتقرير يتراجع نشاط الرياح تدريجياً من ليلة الغد على تلك المناطق ، بحيث تصبح سرعتها من خفيفة إلى معتدلة ، بينما تنشط بشكل طفيف نهار الثلاثاء على شرق الحمادة والقريات والشويرف والجفره والخليج وسهل بنغازي ، مما قد تسبب في إثارة الغبار.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة بمناطق الشمال الغربي تتراوح ما بين ( 24 – 29 ) درجة مئوية ، بينما تكون ما بين ( 18 – 23 ) بمناطق شرق الخليج ومناطق الشمال الشرقي ، وتكون ما بين ( 24 – 27 ) بمناطق الوسط والجنوب ، تصل إلى ( 31 ) بمنطقة غات، حسب التقرير.

وتوقع التقرير تزايد طفيف في درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء بمناطق الخليج والشمال الشرقي ، بينما تتراجع بشكل ملحوظ على مناطق الشمال الغربي بدايةً من ليلة الأربعاء ، والله أعلم.

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