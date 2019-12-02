مواطن يعثر على أكثر من 41 ألف دينار ليبي ويسلّمها لأمن توكرة

أخبار ليبيا24

سلّم مواطن لأجهزة الأمن أكثر من 41 ألف دينار ليبي بعد أن عثر عليها ملقاة إثر وقوع حادث سير مروري على الطريق الساحلي قرب توكرة.

وقال مكتب الإعلام الأمني لمديرية أمن توكرة شرق بنغازي إن مواطنًا سلّم يوم الأحد مبلغ 41ألف و720 دينارًا إلى رجال الأمن بالمديرية، وذلك في إطار التعاون الدائم والمستمر والثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال الأمن.

المواطن الصالح (محمد حمد صالح البرغثي) قام مشكورًا بتسليم المبلغ إلى وحدة التحقيق والحوادث بقسم المرور والتراخيص التابع لمديرية أمن توكرة، وذلك بعد أن عثر عليها ملقاة على جانب الطريق بعد وقوع حادث سير على الطريق الساحلي بالقرب من مقر قسم النجدة عند مدخل توكرة الغربي.

ووجهت المديرية، جزيل الشكر والعرفان للمواطن على أمانته وإحساسه بالمسؤولية،مشيرة إلى أن الأمر إن دل على شيء؛ فإنما يدل على حسن خلقه وطيب أصله ومعدنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24