شباب سبها يطالبون بفرص عمل في مؤسسات الدولة

متابعة|218

استنكر عدد من شباب مدينة سبها ما وصفوه بـ تصرفات أعضاء مجلس النواب عن المدينة واستهزائهم بناخبيهم وعدم تلبية الدعوة للحضور والعودة للمدينة بحسب تعبير البيان الذي تخلل الوقفة الاحتجاجية للشباب.

وأكد البيان على حق شباب المدينة في الحصول على فرص عمل في مؤسسات الدولة باعتباره حق من حقوق المواطن الأساسية.

ودعا البيان إلى إسقاط عضوية نواب مدينة سبها عبر القنوات التشريعية والقانونية وأعلن الشباب عن مهلة تنتهي بتاريخ الخامس من شهر يناير 2020 م آخر موعد لتنفيذ مطالبهم وإلا ستتخذ إجراءات تصعيدية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية