بلدي سرت يدرس ملف التعويضات المالية للمواطنين

عقد المجلس البلدي لبلدية سرت أمس اجتماعه العادي الخامس برئاسة رئيس المجلس مختار المعداني وبحضور عضو المجلس غيث عبدالله وعضو المجلس أبراهيم مليطان وعضو المجلس صالح عيادة وعضو المجلس هنية أبوخريص.

كما حضر الاجتماع عضوي مجلس الشورى بالبلدية بشير عبد الله وجمال الأميل وامين سر المجلس عبد الحفيظ احمد.

واوضح الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت محمد الأميل ان رئيس المجلس افتتح جلسة الاجتماع بالتحية للحضور واستعرض جدول الاعمال الذي تمت الموافقة عليه فضلاً على أنه تمت المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس واتخاذ الاجراءات بشأنه.

وقال الناطق باسم المجلس ان المجلس تدارس عددا من البنود والملفات الهامة من بينها ملف التعويضات المالية للمواطنين من أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة والتأكيد على ضرورة الاسراع لحل معاناة المواطنين والتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

كما وافق المجلس في اجتماعه على ترشيح الدكتور عبد الحكيم سعد غيت عضو بمحلس الشورى (فريق الاستشاريين بالبلدية) كما ناقش المجلس أيضا ملفات إدارية تتعلق بأسر الشهداء والمفقودين وملف تحسين وتطوير مستوى الخدمات بالبلدية.

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