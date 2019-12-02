الحكومة الليبية المؤقتة تنفي ما نسب لوزيرها بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة، ”جملةً وتفصيلًا“، الأخبار المتداولة بشأن تصريحات وزيرها الدكتور عبدالهادي الحويج، حوّل إقامة علاقات مع إسرائيل.

وتداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وقنوات تلفزيونية تابعة لحكومة الوفاق تصريحات للوزير الحويج، أدلى به لصحيفة ”معاريف“ الإسرائيلية، يعبر فيها عن أمله بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.

واعتبرت الوزارة في بيان، تلك الأخبار ”محاولة يائسة لتأليب الرأي العام على ما تحققه الحكومة الليبية المؤقتة من خطوات إيجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي“.

وأكدت الوزارة في بيانها ”أنه لا مجال للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتخلى عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية وحقهم المشروع في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ورفض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية“.

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