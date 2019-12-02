خارجية المؤقتة تنفي تصريح الحويج إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية، الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، بخصوص إجراء مقابلة صحفية مع الوزير، عبد الهادي الحويج، والتي ذكرت أن الحويج يأمل في إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل .

الخارجية وفي بيان لها، اعتبت هذا الأمر محاولة يائسة من حكومة الوفاق غير الدستورية، والمليشيات المتطرفة الداعمة لها، لتأليب الرأي العام على ما تحققه الوزارة والحكومة المؤقتة من خطوات إيجابية وداعمة لخيارات الشعب الليبي، في التخلص من هذه الحكومة المرفوضة شعبيا وبرلمانيا، ومؤخرا رفضا دوليا قاطعا لما تقوم به حكومة السراج من محاولة إدخال دول حوض المتوسط في صراع إقليمي، لطالما حافظت ليبيا على استقراره.

كما أكدت الوزارة أنه لا مجال للمتاجرة بحقوق الشعب الفلسطيني، وأن ليبيا لن تتخلى عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية.

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