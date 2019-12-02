عماري يتابع سير مشروعات قطاع التعليم

التقى عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق محمد عماري، أمس الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، بحضور وكيل وزارة التعليم للتعليم العام عادل جمعة، ورئيس جامعة طرابلس نبيل النجاح، بالإضافة إلى رئيس مصلحة المرافق التعليمية ومدير إدارة المشروعات بوزارة التعليم.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أنه تم خلال اللقاء متابعة ما أنجزه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية من عمل مشترك مع ديوان المحاسبة في التفاوض مع الاستشاري الدولي المشرف على عدة مشاريع يقوم بها الجهاز لصالح قطاع التعليم، كما استعرض رئيس الجهاز ورئيس جامعة طرابلس خلال اللقاء، ما سيتم اتخاذه من خطوات عملية خلال شهر ديسمبر الحالي لاستكمال هذه العقود واستلام المباني الجديدة.

وفيما يخص قطاع التعليم العام، استعرض رئيس الجهاز عددًا من المشاريع التي سيتم الانتهاء من العمل فيها بشكل نهائي خلال الأشهر الست القادمة، والبالغ عددها 396 فصلا دراسيا، وفق ما تطلبه وزارة التعليم من أولويات.

كما وضع عماري، جدولا زمنيا لاستلام هذه الفصول على ثلاث مراحل، خلال شهر ديسمبر من هذا العام، قبل عطلة نصف السنة الدراسية، وقبل نهاية شهر يونيو 2020.

وتم الاتفاق خلال اللقاء، على تشكيل لجان مشتركة في المناطق لمتابعة المشاريع.

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