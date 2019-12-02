تواصل مشروع إنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي بزليتن

تتواصل ببلدية زليتن، أعمال تنفيذ مشروع مد خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي من خزانات الصرف الصحي إلى داخل البحر بمسافة 300متر.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الأعمال تنفذها شركة السوار اللامع للمقاولات العامة والاستثمار العقاري وبإشراف مكتب صلالة للاستشارات الهندسية، حيث يتضمن المشروع عدد من المراحل منها حفر الخط، وتغيير الأنابيب القديمة بأنابيب من البولتلين عالي الكثافة وذات مواصفات عالية، ثم مرحلة الردم ومد الأنابيب في البحر بمسافة 300 متر وتثبيتها بكتل خرسانية، وستصل مدة تنفيذ المشروع إلى 180 يوماً.

وفي ذات السياق تستعد أحد الشركات البوسنية لانطلاق أعمال إنشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي على الخزانات الموجودة بمنطقة إزدو.

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