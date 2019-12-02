اخبار ليبيا الان

تواصل مشروع إنشاء خط نقل مياه الصرف الصحي بزليتن

تم النشر منذُ 40 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تتواصل ببلدية زليتن، أعمال تنفيذ مشروع مد خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي من خزانات الصرف الصحي إلى داخل البحر بمسافة 300متر.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أن الأعمال تنفذها شركة السوار اللامع للمقاولات العامة والاستثمار العقاري وبإشراف مكتب صلالة للاستشارات الهندسية، حيث يتضمن المشروع عدد من المراحل منها حفر الخط، وتغيير الأنابيب القديمة بأنابيب من البولتلين عالي الكثافة وذات مواصفات عالية، ثم مرحلة الردم ومد الأنابيب في البحر بمسافة 300 متر وتثبيتها بكتل خرسانية، وستصل مدة تنفيذ المشروع إلى 180 يوماً. 

وفي ذات السياق تستعد أحد الشركات البوسنية لانطلاق أعمال إنشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي على الخزانات الموجودة بمنطقة إزدو.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ..كل من استقوى من الخوان باردوغان فى خبر كان فى مصر والسوان البشير فى السجن ومرسى فى القبر ومرشده دخل الليمان بملابس النسوان اما فى سوريا المجاورة لتركيا فحدث ولا حرج عن انكسارات جيش الدعارة التركى فى حلب وادلب باع الجيش الحر وتم سحقهم فى حلب وادلب وراينا اهالى ادلب يحرقون صورة اردوغان ويصفونه بالجبان امام جنوده على الحدود اما فى شمال سوريا فترامب شجعه على دخول المستنقع السورى واحتل الامريكان حقول النفط وتركوا القواعد العسكرية كاملة المرافق للروس واعطوا خازوق لاردوغان الذى فشل فى ابتزاز اوربا فى قضية اللاجئين فذهب لتميم يطلب منه المزيد من الاموال ينفق بها على الورطة وراح للاهطل السراج واتفق معاه يلهف اثنين من مليار دولار حمار بن حمار لان الجيش الوطنى سيعطوه خازوق بتحرير طرابلس

    رد