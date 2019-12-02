مؤكدًا استمرار الطيران العمودي لغاراته .. المسماري: حققنا تقدمًا كبيرًا جنوب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، إن الوحدات العسكرية حققت تقدما كبيرًا جنوب طرابلس، وإن القوات سيطرت -على حوالي 40 كم – من الهيرة إلى العزيزية والساعدية والسواني وحتى الكريمية .

المسماري أضاف ، في تصريحات صحيفة، أن معارك أمس شاركت فيها مختلف القوات، مشيرًا إلى أن الطائرات العمودية شنت غارات على تمركزات قوات الوفاق وقدمت الإسناد لوحدات “الجيش”.

وأكد أن قوات الوفاق بدأت في الانهيار والانسحاب من المحاور، ومنها كوبري الزهراء إلى داخل الكريمية، لافتاً إلى أن الوحدات المسلحة تتقدم في المعارك ببطء احتراما لقواعد الاشتباك لحماية المدنيين ولا يستخدم قوة نيرانية كبيرة.

وتابع أن الطيران العمودي طارد آليات مسلحة للوفاق في المحاور السابقة، مؤكدا إلقاء قوات الجيش القبض على عدد كبير من المرتزقة والمسلحين ومصادرة عدد كبير من الآليات والمدرعات، كما أن سلاح الجو استهدف آليات للمليشيات في مصنع الأعلاف بمدينة سرت.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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