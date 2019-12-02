مركز علاج مرض السكري بنغازي: لا يوجد عجز بأدوية علاج مرض السكري في مستشفيات المدينة

ليبيا – قال مدير مركز تشخيص وعلاج مرض السكري في بنغازي عوض القويري إن أدوية علاج مرض السكري متوافرة في جميع المراكز العلاجية والمستشفيات العامة رغم الأوضاع المضطربة التي تعيشها ليبيا.

القويري أوضح في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أن المستشفيات العامة في ليبيا توفر لجميع المواطنين علاجا للنوع الأول والثاني من السكري، وأن أحدث أنواع العلاج في العالم موجودة مثل الأنسولين وحقن تروسليتي وأدوية سجليتيا في ليبيا، مؤكدا عدم وجود أي عجز في أدوية السكري.

وتابع القويري:”أدوية (سجليتا) تمنع امتصاص الجلوكوز من الكلى، وتساعد على خفض السكر في الدم بزيادتها لإفراز الجلوكوز في البول، وهو مفعول حقن (تروسليتي) نفسها المرخصة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية منذ عام 2014، وكلاهما متوافر رغم ارتفاع تكلفتهما”.

وحول معدلات الإصابة بمرض السكري في ليبيا، قال القويري إن هناك ارتفاعا في معدلات الإصابة في العالم وليس ليبيا فقط نتيجة نمط الحياة التي يسودها الركود لذلك تعد السمنة أهم عامل خطر للنوع الثاني من السكري.

كما أكد أن مركز بنغازي لتشخيص وعلاج السكري يسعى لتنفيذ خطته الوقائية قبل العلاجية من خلال توعية المرضى بمخاطر الطعام غير الصحي والإفراط في تناول الكربوهيدرات والسكريات، وأهمية ممارسة الرياضة لتقليل الوزن.

وشدد القويري على أن ارتفاع الإصابة بمرض السكري ليس له علاقة بالاضطرابات السياسية في ليبيا،مضيفا:”هناك دول مستقرة سياسيا وبها ارتفاع كبير في معدلات الإصابة بمرض السكري، والأمر مرتبط بالسلوك والعادات الغذائية”.

مدير مركز تشخيص وعلاج مرض السكري أشار إلى أن الإصابة بمرض السكري عادة ما تكون بين كبار السن ونسبة أقل بين الأطفال.

ومن جانبه،قال خليل قويدر مدير مكتب الإعلام في مركز بنغازي الطبي إن المركز يبذل قصارى جهده لتوفير العلاج والرعاية والوقاية للمرضى.

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